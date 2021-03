Premieră: Se lansează charterul de croaziere pe Nil. Cererile pentru o vacanță în Egipt au crescut de peste 10 ori Solicitarile pentru un sejur intr-una dintre stațiunile de la malul Marii Roșii au crescut de la inceputul anului de peste 10 ori fața de aceeași perioada din 2019, astfel incat Karpaten Turism lanseaza, in premiera, un charter dedicat croazierelor pe Nil. Agenția pune in exclusivitate la dispoziția turiștilor romani doua nave de croaziera de 5 stele din grupul Steigenberger care vor naviga pe ruta Luxor – Aswan – Luxor. „Cei care doreau pana acum sa viziteze zona incarcata de istorie a Egiptului Antic zburau pana la Hurghada sau Cairo, iar apoi erau transportați cu autocarele pana in Luxor pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

