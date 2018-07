Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei Danuț Andrușca a anunțat ca tranzacția referitoare la Șantierul DMHI Mangalia a fost finalizata. Practic, in urma unei negocieri in care nu s-a platit niciun leu de la buget, statul roman a redevenit acționar majoritar al unui obiectiv strategic care fusese privatizat de coreenii…

- Ministerul Economiei anunța ca Transgaz a inceput construcția conductei BRUA. Este vorba despre Faza 1 a proiectului care presupune realizarea conductei de transport gaze naturale Podisor-Recas, in lungime de 479 km. Ministerul Economiei a anunțat ca Transgaz a inceput construcția conductei BRUA. Este…

