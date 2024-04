Stiri pe aceeasi tema

- Qatar investește in Romania! Oficialii din Qatar și-au exprimat intenția de a investi peste 15 mld. dolari in economia romaneasca. Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, a aflat acest lucru in timpul vizitei oficiale desfașurate recent in Statul Qatar. „Statul Qatar poate deveni un partener extrem…

- Ministrul Economiei, Radu Oprea a anuntat ca, in timpul dialogului purtat cu Ministrul Comertului si Industriei al Statului Qatar a identificat posibilitati de colaborare pentru companiile romanesti, iar un exemplu ar fi interesul Qatar Airways de a crea un centru de mentenanta in Doha si de a integra…

- „In cadrul vizitei delgatiei Guvernului Romaniei conduse de premierul Marcel Ciolacu am intalnit comunitatea romaneasca de aici, datorita careia numele Romaniei este asociat cu seriozitatea si profesionalism. Statul Qatar poate deveni un partener extrem de important pentru tara noastra. Discutiile purtate…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan-Radu Oprea a precizat ca este convins ca in tara noastra va creste numarul de turisti din Qatar, insa sunt necesare o serie de investitii, precum si hoteluri cu un standard foarte ridicat pentru a sustine si dezvolta acest turism. „Exista…

- Patru agentii de turism din judetul Constanta au ramas fara licenta de functionare in vederea radierii din oficiu. Acestea sunt Bookboutique SRL, Signature Travel Agency SRL, SC General Tehnic Security SRL, Zoticum World SRL. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a retras licenta de…

- Operatorii economici din Romania care activeaza in conformitate cu legislatia nationala in domeniul reciclarii deseurilor pot primi pana la 8,4 milioane de euro pentru construirea unei fabrici de reciclare, a anuntat marti ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet"Trebuie sa stim ca producem…

- Femeile din Romania care dețin afaceri pot primi bani de la stat: Programul Femeia Antreprenor 2024 anunțat de Ministerul Economiei Femeile din Romania care dețin afaceri pot primi bani de la stat: Programul Femeia Antreprenor 2024 anunțat de Ministerul Economiei Programul Femeia Antreprenor poate oferi…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan-Radu Oprea a avut o intrevedere, luni la Bruxelles, cu Thiery Breton, comisarul european pentru piata interna in care a discutat despre viitorul industriei de aparare din Romania in contextul noilor programe europene. „Impreuna cu comisarul…