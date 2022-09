Premieră în România: Sistem fotovoltaic plutitor, la Constanța In portul Constanța a fost lansat un proiect inedit de producere a energiei fotovoltaice prin intermediul unui sistem fotovoltaic plutitor, situat in zona danei 99, informeaza Administrația Porturilor Maritime Constanța pe pagina de Facebook. „Sistemul este prevazut sa produca 15.000 de kW anual și rezista la o amplitudine a valurilor de un metru, este inedit prin mobilitate și poate fi mutat acolo unde apare o necesitate de alimentare cu energie electrica. Administrația Porturilor Maritime Constanța și-a propus ca energia produsa prin acest sistem inovativ sa alimenteze cu energie electrica zona… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- ”Sistemul este prevazut sa produca 15.000 de kW anual si rezista la o amplitudine a valurilor de un metru, este inedit prin mobilitate si poate fi mutat acolo unde apare o necesitate de alimentare cu energie electrica”, anunta, luni, Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta.…

