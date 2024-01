Premieră în România! O șoferiță băută și drogată, reținută. Cătălin Țone, specialist antidrog: ”Se poate și la noi” O femeie aflata sub influența alcoolului și drogurilor a ignorat semnalele politistilor, si-a continuat drumul si s-a rasturnat cu masina intr-un sens giratoriu. Totul s-a intimplat ieri in Arad. Conducatorul autoturismului, o femeie de 28 de ani, din Arad, nu a fost ranita, evenimentul fiind soldat exclusiv cu pagube materiale. Testarea acesteia cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,48 mg./l. alcool pur in aerul expirat, iar testarea cu aparatul din dotare a indicat o valoare pozitiva pentru consum de substanțe psihoactive. (Menționam ca acesta nu constituie proba in dosarul penal).… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

