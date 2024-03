Stiri pe aceeasi tema

- Benin ofera trupe pentru sprijinirea fortei internationale din Haiti, informeaza Rador Radio Romania. Benin a oferit 2.000 de soldați pentru a sprijini o forța internaționala planificata, condusa de Kenya, care sa ajute poliția naționala din Haiti sa lupte impotriva bandelor inarmate, a declarat…

- Tik Tok lanseaza un centru european de moderare electorala. Informațiile de utilitate in contextul alegerilor vor fi disponibile, in limba locala, pentru fiecare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Tik Tok va lansa in aplicație un centru electoral in limba locala pentru fiecare dintre…

- Comasarea alegerilor de anul acesta ii preocupa pe politicieni, nu insa și pe alegatori, interesați de cu totul alte probleme. Daca PSD ar sta bine in oricare dintre variante, potrivit estimarilor care circula prin presa, PNL ar fi perdantul daca nu poate ”forța” o comasare. In ce condiții ar accepta…

- Salvamont Victoria cauta voluntari pentru activitatea desfasurata in Muntii Fagara s. Salvamont Brasov ofera ocazia tinerilor, iubitori de natura, sa se alature unei echipe profesioniste, cu oameni daruiți meseriei de salvator montan, in cadrul echipei de la Victoria. Serviciul Public Judetean Salvamont…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Tutuianu, susține ca nu este utila comasarea alegerilor, pentru ca nu sunt argumente suficiente in acest sens. Declarația vine dupa ce premierul Marcel Ciolacu a susținut ca electoratul nu poate fi pacalit.

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania a lansat campania "Universitați verzi, competitive și incluzive", informeaza Rador Radio Romania.Printre altele, vor fi organizate intalniri prin care studenții iși propun sa faca schimb de bune practici cu colegii din alte state europene.…

- CNN a dezvaluit cum arata harta electorala a alegerilor prezidențiale din 2024. „Drumul catre 270 ” , așa cum este denumita il infațișeaza pe președintele Joe Biden luptandu-se pentru recreerea majoritații colegiului electoral. De asemenea, Trump pare ca este favoritul la alegerile prezidențiale. Harta…

- Cercetatori de la Hong Kong Baptist University au descoperit ca administrarea unui supliment de spirulina combinata cu antrenamentul de mare intensitate ajuta barbații sa slabeasca eficient, scrie revista Nutrients, transmite BTA, informeaza Rador Radio Romania.Suplimentul alimentar spirulina este…