Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Sorin-Gavril și-a dat demisia, marți, din funcția de prefect al judetului Galati, pe care a ocupat-o din ianuarie 2023, cu susținerea Partidului Social Democrat! Așadar, Claudiu Sorin-Gavril și-a dat demisia din funcția de prefect al județului Galați pentru a se putea inscrie in cursa pentru…

- Prefectul judetului Galati, Claudiu Sorin-Gavril, si-a inaintat, marti, demisia din functia pe care o ocupa de la finele lunii ianuarie 2023, sustinut de Partidul Social Democrat. Decizia prefectului judetului Galati de a demisiona vine ca urmare a desemnarii sale drept candidat la Primaria municipiului…

- Sistemul judiciar din Romania se confrunta, in prezent, cu o criza de personal fara precedent, potrivit expertilor din domeniu. In acest context, Ministerul Justitiei s-a oferit sa organizeze, in iunie, cea de-a VIII-a intalnire a președinților Curților de Apel din Uniunea Europeana. Evenimentul, care…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, luni, un recurs in interesul legii, stabilind ca drepturile salariale ale politiei locale nu trebuie sa fie in acelasi cuantum cu drepturile personalului de specialitate al primarului. Potrivit unui comunicat al ICCJ, Curtea de Apel Galati a sesizat instanta…

- Fostul ministru, Liviu Adomniței, a fost achitat vineri de catre magistrații Curții de Apel Galați intr-un caz ce a ținut in tensiune opinia publica. Sentința a aruncat o umbra de dubiu asupra competenței procurorilor DNA, care au fost criticați pentru o presupunere greșita la inceputul anchetei. Dosarul…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, Cristian Adomnitei, a fost achitat in dosarul “Albumul”. In prima instanta el a fost condamnat la 3 ani si doua luni de inchisoare. Decizia de astazi a Curtii de Apel Galati este definitiva. Constantin Mihai vine cu detalii: 7 ani de judecata. In 4 ani,…

- Astfel, va fi aprobat proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 158/2019 pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperarii in prevenirea si combaterea infractiunilor…

- Astfel, va fi aprobat proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 158/2019 pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperarii in prevenirea si combaterea infractiunilor…