Stiri pe aceeasi tema

- Rudolf Stauder, prefectul județului Maramureș, a emis ordinul prin care este constatata incetarea de drept a mandatului de primar al lui Catalin Cherecheș, dupa ce acesta a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare.

- Prefectul judetului Maramures, Rudolf Stauder, a emis miercuri ordinul prin care constata incetarea de drept, inainte de termen, a mandatului de primar al lui Catalin Chereches, in urma condamnarii definitive a acestuia la cinci ani de inchisoare.

- Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a emis, miercuri, ordinul privind constatarea incetarii, de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului primarului municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș.

- In conformitate cu prevederile legale, Prefectul județului Maramureș, domnul Rudolf Stauder, a emis Ordinul nr. 622 din 29.11.2023 privind constatarea incetarii, de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului primarului municipiului Baia Mare, domnul Catalin Cherecheș, avand in vedere…

- Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a emis, miercuri, ordinul privind constatarea incetarii, de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului primarului municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Maramureș, decizia a fost luata avand in…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi reușit sa fuga ilegal din țara. Așa sugereaza autoritațile, Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Maramureș precizand, vineri, intr-un comunicat de presa, ca edilul – condamnat la 5 ani de inchisoare – se afla sub control judiciar și s-a…

- Cu cinci zile inainte de o posibila sentința finala in proces, Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, cere stramutarea dosarului de la Curtea de Apel Cluj la o alta instanța egala in grad. Cherecheș a fost trimis in judecata de DNA in anul 2016, intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita.…

- Prefectul judetului Arges a dispus, vineri, suspendarea lui Ion Georgescu, arestat pentru trafic de influența, din functia de primar al orasului Mioveni. ”Astazi am decis suspendarea mandatului de primar al domnului Georgescu Ion”, a anuntat, vineri, prefectul judetului Arges, Radu Perianu. El a citit…