Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean a fost testat pentru noul coronavirus, iar rezultatul este pozitiv. Sunt infectați și soția și copilul de numai 9 luni. ”In cursul serii de 3 iulie, am fost cu baiețelul nostru de 9 luni la UPU Pediatrie, pentru ca avea febra, care am crezut inițial ca are legatura…

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a anunțat, duminica dimineaca, ca atat el, cat și soția sa și copilul lor au fost confirmați pozitiv cu COVID-19.Prefectul a precizat ca, deși el și soția a sunt asimptomatici, se vor interna la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.”In cursul serii de 4 iulie, am…

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a anunțat, duminica dimineaca, ca atat el, cat și soția sa și copilul lor au fost confirmați pozitiv cu COVID-19.Prefectul a precizat ca, deși el și soția a sunt asimptomatici, se vor interna la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.”In cursul serii de 4 iulie, am…

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, are coronavirus, alaturi de soție și copilul de 9 luni.”In cursul serii de 3 iulie, am fost cu baiețelul nostru de 9 luni la UPU Pediatrie, pentru ca avea febra, care am crezut inițial ca are legatura cu ieșitul dințișorilor. Dupa consultul de specialitate, medicii…

- Fabrica de ciocolata Kandia din Capitala a fost momentan inchisa, dupa ce 20 de angajati au fost depistati cu coronavirus, informeaza vineri compania."Am luat extrem de rapid toate masurile necesare, astfel incat angajatii depistati pozitiv sa fie izolati la domiciliu, conform protocolului…

- Șapte medici din Spitalul Județean de Urgența Buzau, depistați pozitiv cu noul coronavirus, iși vor relua activitatea. Toți au fost asimptomatici, iar dupa parcurgerea tuturor procedurile impuse de autoritați in aceste cazuri se vor intoarce, rand pe rand, in secții. Primul medic infectat cu Covid-19…

- Este vorba despre o asistenta și o infirmiera de la un azil de batrâni din Sântioana, comuna Țaga. Aceștia au fost testați la ieșirea din izolare la centru, testul fiind pozitiv, cu toate ca la intrarea în tura, probele au ieșit negative. „Sunt 2 angajați…

- Bebelușii depistați pozitiv cu Covid-19, la Maternitatea Odobescu din Timișoara, au fost infectați de medici sau asistente. Informația a ieșit la iveala dupa ce mamele nou-nascuților au fost destate pentru coronavirus, iar rezultatele lor au fost negative.