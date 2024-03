Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (32 de ani) s-a intors in circuitul WTA, fiind invinsa la Miami in primul meci dupa 17 luni de Paula Badosa (26 de ani, locul 73 WTA), scor 6-1, 4-6, 3-6. Revenirea romancei nu e privita cu ochi buni de toate colegele din tenisul feminin, fiind contestata deja de Caroline Wozniacki (33…

- Prezent in studioul GSP pentru o ediție speciala a emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, fostul jucator de tenis Ion Țiriac (84 de ani) a vorbit pe larg despre Simona Halep (32 de ani) și revenirea ei pe teren, dupa un an și jumatate. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” poate fi urmarita pe site-ul www.GSP.…

- Pentru plata sporului de doctorat pentru profesorii din invațamantul preuniversitar și superior verificarea se va face printr-o evaluarea anuala, nu lunara, .... The post VERIFICARE AMANUNȚITA Profesorii ar trebui sa primeasca sporul de doctorat doar dupa o verificare anuala, nu lunara. first appeared…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a lansat, din nou, declarații controversate pentru societatea noastra. De data aceasta, IPS Teodosie a fost intrebat intr-o emisiune la Radio Dobrogea daca este considerat pacat ca un barbat necasatorit sa se casatoreasca cu o femeie divortata.…

- Fiecare persoana ar trebui sa iși cunoasca istoricul medical pentru a-și menține sanatatea și a preveni posibile afecțiuni. Consultul medical periodic este esențial pentru a evalua starea de sanatate și a identifica eventuale probleme in stadii incipiente, cand tratamentul poate fi mai eficient și mai…

- Social Banii pentru transportul elevilor au ajuns la inspectoratele școlare februarie 1, 2024 09:56 Ministerul Educației a transmis joi, 31 ianuarie, inspectoratelor școlare deschiderile de credite (in suma de 51.993.212 de lei) pentru: plata sumelor catre operatorii de transport care au eliberat…

- Caroline Wozniacki, fostul numar 1 mondial, care a castigat Australian Open in 2018 si a revenit vara trecuta dintr-o retragere sportiva de trei ani si jumatate, s-a calificat, duminica, in turul doi la Melbourne.Wozniacki a beneficiat de retragerea polonezei Magda Linette in primul tur. Daneza conducea…