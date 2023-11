Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Rares Hopinca, solicita Municipalitatii si primariilor de sector sa nu emita avize pentru comercializarea de materiale pirotehnice. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Capitalei, Rares Hopinca a convocat, luni, sedinta Colegiului Prefectural al Municipiului Bucuresti, in careia…

- Scene șocante, in aceasta dimineața, in scara unui bloc din București, dupa ce o femeie a fost stropita cu benzina și i s-a dat foc. Chemați la fața locului, polițiștii au stins flacarile cu extinctoarele din dotare, insa medicii SMURD veniți in ajutor nu au mai putut decat sa constate decesul victimei.…

- Prefectul Capitalei, Rares Hopinca, a prezentat, marti, un proiect de chestionar privind testarea antidrog a elevilor, precizand ca acesta va fi finalizat la sfarsitul acestei saptamani, iar de luni va incepe diseminarea sa in scoli, cu sprijinul Inspectoratului Scolar al

- Primaria Generala a Municipiului București este din nou in centrul unei controverse, dupa ce a emis un aviz de defrișare pentru 128 de arbori verzi din mai multe zone ale Sectorului 3. Motivul este legat de executarea unor lucrari la rețeaua de termoficare, insa nu toata lumea este de acord cu soluția…

- La finele lunii august 2023, ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu a declarat ca va "reorganiza de sus pana sus a IPJ Constantaldquo; si ca "intreaga structura organizatorica va fi reganditaldquo;. "Practic, desfiintez Inspectoratul si il vom recladi intr o noua organizare manageriala si functionala…

- O femeie a ajuns la spital dupa ce a fost atacata de concubinul ei cu un cuțit. Ulterior, agresorul s-a blocat in apartament și a amenințat ca se arunca de la etaj. Agresiunea a avut loc duminica seara. Direcția Generala de Poliție a Municipiului București -Secția 1 a fost sesizata cu privire la faptul…