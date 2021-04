Stiri pe aceeasi tema

- A fost primul weekend in care au intrat in vigoare restricțiile din București conform carora magazinele se inchid la ora 18. Aceasta masura a dus la aglomerari, așa cum era de așteptat. Prefectul recunoate situația și declara ca va analiza și va lua masuri pentru a evita astfel de situații pe viitor.„Vom…

- Protestul anti-restrictii, repetat in noapte in Bucuresti. 12 jandarmi raniti si 188 de persoane audiat. 12 jandarmi au fost raniti, trei fiind dusi la urgente, fara probleme majore, in timpul protestelor de luni noaptea din Capitala. Potrivit prefectului Capitalei, 300 de persoane au devenit violente,…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat ca autoritatile nu vor renunta la restrictiile impuse in Bucuresti si considera ca masura de inchidere a magazinelor la ora 18:00 nu reprezinta „o schimbare atat de dramatica” in viata cetatenilor, ci doar o „lipsa de confort”. „Aproape toti locuitorii Capitalei…

- Potrivit declarațiilor facute de prefectul Capitalei, Alin Stoica, la Digi24 , cei mai mulți dintre proprietarii teraselor care nu respecta regulile sanitare impuse de autoritați iși fac „un calcul economic” și prefera sa plateasca amenzile decat sa țina afacerea inchisa. „Maximul amenzii pe care poliția…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, marți, ca la acest moment sunt in discuție mai multe masuri de restricție pentru București. „Se discuta mai multe masuri! Nu pot sa va spun acum care masuri vor fi propuse”, a declarat, marți, prefectul Capitalei. Acesta este de parere ca…

- Ministrul Sanatatii confirma ca se pregateste carantinarea Capitalei. Prefectul municipiului Bucuresti spune ca o eventuala a carantinare ar putea avea loc dupa ce rata de incidenta depaseste 6 la mia de locuitori. Aproape 1.800 de cazuri au fost raportate ieri in Capitala, rata de incidenta ajungand…

- Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu nu exclude posibilitatea ca Bucureștiul sa intre in carantina, daca rata infectarilor cu Covid-19 trece de șase la mie. „Nu putem exclude acest lucru si dupa 6 la mie si senzatia mea este ca vom ajunge acolo in cateva zile, nicio masura nu poate fi eliminata inca…

- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența a decis ca restricțiile impuse in scenariul roșu sa se prelungeasca doua saptamani, incepand de luni, ora 00.00. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat ca este “foarte posibil” sa se ia decizia carantinarii Bucurestiului in cazul in care…