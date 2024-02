Stiri pe aceeasi tema

- Romania a intrat in stare de alerta epidemiologica la finalul saptamanii trecute din cauza gripei. Asta dupa ce numarul de infecții respiratorii s-a dublat in ultimele trei saptamani, iar decesele s-au triplat. Ministerul Sanatații a declarat stare de alerta epidemiologica din cauza gripei. Decizia…

- A fost decretata stare de alerta epidemiologica in Romania, din cauza gripei. Numarul de imbolnaviri si decese a crescut dramatic in ultimele saptamani. Astfel, toate unitațile medicale vor fi nevoite sa reduca sau sa suspende programul de vizita si vor fi nevoite sa reintroduca circuitele separate…

- Este stare de alerta epidemiologica, dupa ce, pentru a treia saptamana consecutiva, incidenta infectiilor respiratorii a depasit nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane. Ministrul Sanatatii apreciaza ca numarul acestor afectiuni va reintra in normal la finalul lunii si subliniaza ca nu sunt impuse…

- Ar putea fi declarata epidemie de gripa in Romania: Ce masuri ar putea fi luate in spitale sau scoli Ar putea fi declarata epidemie de gripa in Romania: Ce masuri ar putea fi luate in spitale sau scoli Autoritatile ar putea declara maine epidemie de gripa. Decizia va fi luata in functie de ultimele…

- Maine, 1 februarie 2024, autoritatile din Romania ar putea declara epidemie de gripa. Acesta decizie urmeaza sa fie luata in functie de ultimele date de la Institututul National de Sanatate Publica in privinta imbolnavirilor.

- Odata cu reluarea cursurilor in școli, in contextul in care se inregistreaza o explozie de cazuri de imbolnavire prin gripa și alte viroze respiratorii, Ministerul Sanatații vine cu o serie de recomandari pentru parinți și cadrele didactice. Camerele de garda ale spitalelor și cabinetele medicilor…

- Virozele respiratorii sunt frecvente in sezonul rece și pot afecta colectivitațile in care copiii și cadrele didactice desfașoara cursurile școlare/preșcolare. Prevenirea și controlul infecțiilor respiratorii sunt posibile daca se respecta o serie de masuri de igiena personala sau a spațiilor unde se…

- Ministerul Sanatatii face recomandari pentru prevenirea/limitarea imbolnavirilor prin gripa si alte viroze respiratorii, odata cu reluarea cursurilor scolare. Printre masurile recomandate se numara aerisirea frecventa a salilor de clasa, curatenia si dezinfectia suprafetelor inaintea inceperii cursurilor,…