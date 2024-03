Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta situație a determinat specialiștii sa traga un semnal de alarma catre populație, subliniind importanța conștientizarii simptomelor asociate acestei infecții respiratorii. The post AVERTISMENTUL MEDICILOR Creștere alarmanta a cazurilor de pneumonie first appeared on Informatia Zilei .

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, reunit miercuri, 21 februarie, a dispus masuri de intarire a Fortelor Armate Romane, The post DECIZII LA NIVEL INALT CSAT ia masuri de intarire a Forțelor Armate first appeared on Informatia Zilei .

- CSAT a decis, miercuri, „masuri de intarire a Forțelor Armate Romane” in contextul atacurilor ruse la granița Romaniei. „Sprijinul NATO trebuie insa insoțit de eforturi proprii sporite de consolidare a apararii naționale”, se arata intr-un comunicat transmis de Administrația Prezidențiala. Ședința CSAT…

- Sute de medici, asistente și infirmieri protesteaza la ministerele Sanatații și Muncii. Federația Solidaritatea Sanitara, care a notificat deja Guvernul pentru intenția de a declanșa greva generala, acuza guvernul de lipsa de onestitate.

- Avand in vedere cresterea accelerata a numarului de cazuri de imbolnavire prin gripa, Ministerul Sanatații a instituit starea de alerta epidemiologica. The post ȘCOLI ȘI SPITALE DSP a anunțat masuri pentru prevenirea și limitarea gripei first appeared on Informatia Zilei .

- Operațiunile de reorganizare sunt un subiect de interes in contextul noilor modificari fiscale, societațile fiind tot mai interesate sa-și consolideze operațiunile și sa-și eficientizeze structurile. Insa fiecare operațiune vine cu avantajele și consecințele aferente, fiscale și financiare, și ar trebui…

- La aceasta ora, jandarmii si politistii constanteni asigura, in sistem integrat, masuri de ordine publica in dinamica, avand in vedere protestul fermierilor, transportatorilor si al persoanelor care realizeaza transport de persoane in regim de taxi, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi…

- Cu toate acestea, exista masuri eficiente și recomandari de igiena, promovate de Ministerul Sanatații , care pot contribui la prevenirea și controlul raspandirii infecțiilor respiratorii in timpul cursurilor. Aceste reguli de igiena nu numai ca protejeaza sanatatea copiilor și a profesorilor, dar contribuie…