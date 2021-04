Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de handbal a Romaniei va juca miercuri, de la ora 18:00 (direct TVR1), partida retur din preliminariile CM 2021. Fetele nu mai au voie sa paraseasca hotelul in care au fost cazate pana la ora meciului La o populați de aproximativ 2.100.000 de locuitori, mai puțin decat Bucureștiul, Macedonia…

- Regimul dictatorial al lui Kim Jong-Un, in Coreea de Nord, face din nou victime. De aceasta data, liderul de la Phenian ar fi ordonat executarea unui inalt oficial din ministerul Educației, pentru ca nu a reușit sa faca progrese privind politicile legate de invațamantul la distanța, informeaza Daily…

- Regulile din pandemie nu sunt facute pentru toata lumea, iar Eugen Teodorovici știe asta cel mai bine. Fostului ministru de Finanțe nu prea ii place sa respecte legea, iar noi avem dovada. Iata cum l-au surprins paparazzii de la Spynews.

- Vaccinarea populatiei pentru Covid ajuta redresarea economica, care insa va fi una dificila, neuniforma si cu daune de durata, se arata intr-un comunicat remis, joi, AGERPRES de Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal. In comunicat se precizeaza ca acest text nu angajeaza in mod necesar institutiile…

- Premierul Florin Cițu a vorbit luni, intr-o conferința de presa la sediul PNL, despre lipsa de predictibilitate a situației epidemiologice din Romania. „Tocmai pentru a reduce din impactul negativ al acestor masuri, exista in continuare masura de munca flexibila, exista și șomaj tehnic, toate…

- Redresarea economiei americane a continuat intr-un ritm modest in primele saptamani din 2021, optimismul oamenilor de afaceri privind evolutia din urmatoarele luni si cererea pentru locuinte fiind robuste", dar pe piata fortei de munca se constata doar o imbunatatire lenta, se arata in studiul "Cartea…

- In Franta, autoritatile experimenteaza masuri din ce in ce mai diverse, in incercarea de a domoli avantul pe care epidemia l-a luat in unele regiuni, privind constant catre obiectivul asumat – evitarea unei noi izolari generalizate a intregii populatii la domiciliu. Se actioneaza la nivel local prin…

- Camera de Comerț și Industrie Prahova a analizat cifrele economice din județ pentru anul 2020, unul devastat de pandemie, cu consecințe economice inca necalculate, cel puțin la nivel național. Președintele Aurelian Gogulescu a estimat: „Pandemia cauzata de noul coronavirus reprezinta un șoc enorm pentru…