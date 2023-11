Stiri pe aceeasi tema

- Trecerea la ora de iarna 2023 este momentul in care Romania trece la ora standard și ziua in care se face aceasta schimbare este considerata cea mai lunga din an, pentru ca va avea 25 de ore, in loc de 24. Descopera cand trecem la ora de iarna 2023 și cum ne influențeaza acest lucru.Ora de iarna in…

- Teroristul ISIS Abdesalem Lassoued, care a ucis doi oameni la Bruxelles , a folosit un pașaport fals romanesc. Abdesalem Lassoued care a ucis doi cetațeni suedezi in Belgia, la Bruxelles, in numele Statului Islamic, a avut un pașaport romanesc fals. Teroristul tunisian a deținut in anul 2012 un pașaport…

- Mai multe tari, printre care Austria, Cehia, Franta, Germania, Italia, Polonia, Slovenia si Slovacia, au anuntat introducerea unor noi controale la frontierele lor, in incercarea de a-i impiedica pe traficantii de oameni sa foloseasca rutele care trec prin Balcani pentru a aduce migranti in Europa centrala…

- Intrebat la un post TV daca, dupa atacurile teroriste din Franta, Belgia si Italia, ar fi cazul ca Romania sa creasca gradul de alerta, Marcel Ciolacu a declarat ca in acest moment nu se impune o astfel de masura.„Gradul de alerta, așa cum ii zice și denumirea, noi nu suntem la un nivel foarte ridicat…

- Se ridica starea de alerta in Romania, dupa atacurile teroriste din Europa? Raspunsul dat de Marcel CiolacuMarcel Ciolacu a fost marcat de ce s-a intamplat la Bruxelles, acolo unde un individ a ucis doi suporteri suedezi intr-un atac terorist, insa spune ca in Romania nu e necesara ridicarea starii…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) a demarat o campanie outdoor de promovare a Romaniei ca destinatie turistica in Franta, desfasurata in perioada 6-26 septembrie, pe strazile din Paris. Obiectivul principal al actiunii este atragerea unui numar tot mai mare de turisti francezi…

- Locuitorii dintr-o țara din Europa au avut o mare surpriza cand s-au trezit azi-dimineața. Au putut vedea ca localitațile lor au fost acoperite cu zapada, exact cum pot vedea in plina iarna, in contextul in care nu a venit nici luna septembrie. Vremea a luat-o razna. Imagini cu trenuri inzapezite, realizate…

- Vremea extrema afecteaza mare parte din Europa. In Albania, incendiile de vegetație s-au apropiat de o stațiune turistica. Iar in insula spaniola Tenerife, flacarile sunt greu de stapanit din cauza vantului puternic.