- Doi barbati au fost injunghiati in timpul unui scandal care a avut loc, duminica seara, pe o strada din municipiul Ploiesti, agresorul fiind depistat si retinut, el fiind acuzat de tentativa de omor, potrivit Agerpres. Potrivit datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Judetean de Politie…

- Un barbat, de 86 de ani, a murit joi dupa-amiaza dupa ce a fost lovit de un tren de calatori in zona Barierei Unirii din Ploiesti, autoritatile efectuand cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs accidentul, scrie agerpres . Conform datelor furnizate de autoritati, accidentul feroviar…

- Un adolescent de 16 ani, din municipiul Vaslui, a fost retinut de politisti, el fiind acuzat ca a agresat un barbat in varsta de 30 de ani, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, barbatul era pe o strada din municipiul Vaslui cand adolescentul…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, Otilia Iosifescu, mai multi tineri au participat la o petrecere care a avut loc in comuna Dumbrava, iar la un moment dat acestia au inceput sa se certe din motive minore.Disputa a degenerat, iar unul dintre tinerii implicati…

- Tragedie in plina pandemie de COVID-19. Un tanar a fost injunghiat mortal, sambata noapte, la o petrecere care a avut loc in comuna Dumbrava, județul Prahova. Principalul suspect a fost reținut de procurori sub acuzația de omor, informeaza Agerpres.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Un barbat de 38 de ani care a lovit de mai multe ori un polițist și un polițist local pe o strada din Brașov a fost reținut pentru 24 de ore. Conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov, un polițist și un polițist local din Fundata au fost agresați pe o strada de un barbat. ”In timp ce…

- Un polițist a fost ranit luni in timpul unei intervenții la un scandal izbucnit in curtea unui imobil din Craiova. Pentru aplanarea conflictului, oamenii legii au tras doua focuri de arma in plan vertical.