Stiri pe aceeasi tema

- Voturile strategice au ieșit la iveala in ediția trecuta, iar Roxana Blenche și soțul ei au fost nominalizați sa paraseasca emisiunea. Șase perechi au ramas in competiția Power Couple Romania pentru marele premiu. Concurentii au intrat in a patra saptamana de concurs fara sa se gandeasca ce ii așteapta.Inca…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Cuza de la Noaptea Tarziu a facut declarații despre emisiunea Power Couple Romania – La bine și la greu, care este prezentata de Dani Oțil. Artistul a marturisit ca iși dorește sa participe intr-un astfel de show. Iata ce a spus cantarețul despre competiția de…

- Emi de la Noaptea Tarziu a inceput sa țipe la partenera sa de viața, Madalina. Concurentul a incercat sa o faca pe soția lui sa se miște mai repede, in timpul probei, iar aceasta a preferat sa nu reacționeze, știind ca nu este serios. Dani Oțil a fost șocat de tonul pe care l-a folosit.

- In ediția din data de 20 februarie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu, ajuns in fața Madalinei și a lui Dani Oțil, prezentatorul emisiunii, Emi de la Noaptea Tarziu a recunoscut ca nu se descurca la a face puzzle-uri. De asemenea, concurentul a marturisit ca va incerca macar…

- Dani Oțil, prezentatorul Power Couple Romania, a vorbit despre momentele dificile in care a fost departe de familie, pentru a filma emisiunea de la Antena 1. Soția gabriela Prisacariu și micuțul Tiago l-au vizitat la un moment dat in Malta, pentru a-i domoli dorul.

- Emoții, adrenalina și mult umor la premiera de ieri seara Power Couple Romania – La bine și la greu. Prima ediție a celei mai incitante competiții a cuplurilor a aliniat la start noua perechi de vedete, pregatite sa treaca prin situații incredibile pentru

- Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, va avea premiera la Antena 1 pe 5 februarie, emisiunea fiind difuzata luni, marți și miercuri, de la 20:30. Competiția prezentata de Dani Oțil aliniaza la start 9 cuplur

- Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, va avea premiera la Antena 1 pe 5 februarie, emisiunea fiind difuzata luni, marți și miercuri, de la 20:30. Competiția prezentata de Dani Oțil aliniaza la start 9 cupluri de vedete pregatite sa treaca prin situații…