- Dani Oțil, prezentatorul noului show de la Antena 1, „Power Couple Romania”, a atacat emisiunea „Survivor All Stars”, de la postul concurent. Indragitul prezentator nu prea iși pune lacat la gura cand vine vorba despre parerile sale și reușește sa fie dureros de sincer uneori. Asta a demonstrat-o și…

- In cea de a șasea ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor a crescut din nou! A treia proba din aceasta saptamana i-a surprins pe concurenți intr-o noua ipostaza, și anume, intr-o bucatarie cu susul in jos. Iata la ce decizii au ajuns dupa ce proba s-a terminat și cum au fost…

- In cea de a cincea ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor a crescut din nou! A doua proba din aceasta saptamana i-a surprins pe concurenți intr-o noua ipostaza – fetele dicteaza, iar baieții trebuie sa le urmeze orbește. Misiunea fetelor este cu atat mai grea azi – intrucat…

- In ediția din data de 13 februarie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu, Radu Siffredi a fost cel de al doilea concurent care nu are permis de conducere, și care tocmai, de aceea, a primit un bonus de 5 minute in plus la aceasta proba. Iata cum s-au descurcat tanarul și partenera…

- In ediția din data de 13 februarie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu, chiar daca Delia și Lino Golden au permisele de conducere suspendate, cei doi susțin ca știu sa conduca, astfel ca au plecat increzatori la drum. Iata cum s-au descurcat in timpul probei, dar și ce accidentare…

- Emi de la Noaptea Tarziu a fost luat la intrebari din cauza mașinii scumpe pe care o conduce! Un bucureștean nu a trecut cu vederea diferența dintre bolidul sau și obiceiurile pe care le are. Sincer din fire, Emi de la Noaptea Tarziu nu s-a lasat și i-a dat o replica pe masura!

- Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, va avea premiera la Antena 1 pe 5 februarie, emisiunea fiind difuzata luni, marți și miercuri, de la 20:30. Competiția prezentata de Dani Oțil aliniaza la start 9 cuplur

- Emi de la „Noaptea tarziu” și Madalina s-au cunoscut pe Instagram, iar anul trecut s-au casatorit. Cei doi participa impreuna la Power Couple și marturisesc ca a fost o experiența de neuitat pentru ei.„Power Couple Romania – La bine și la greu”, show-ul care redefinește relația de cuplu, va avea premiera…