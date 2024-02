Stiri pe aceeasi tema

- In cea de a șasea ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor a crescut din nou! A treia proba din aceasta saptamana i-a surprins pe concurenți intr-o noua ipostaza, și anume, intr-o bucatarie cu susul in jos. Iata cat de bine se coordoneaza partenerii cand... lumea lor este data…

- Roxana Blenche este un bucatar cu experiența și a aratat acest lucru inclusiv atunci cand a trebuit sa gateasca cu capul in jos, fiind legata de tavan, impreuna cu soțul ei. Nici partenerul ei, Catalin, nu s-a lasat mai prejos și au facut echipa buna la proba din aceasta seara de la Power Couple Romania.

- Ediția din aceasta seara de la Power Couple Romania a adus noi provocari pentru cupluri. Prima proba a fost cea a gatitului cu capul in jos, care a cauzat mari probleme tuturor concurenților, doar ca Eliza și Cosmin Natanticu au spart gheața.

- In cea de a patra ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor crește! A doua etapa a celei mai incitante competiții a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, i-a surprins pe barbați intr-o noua ipostaza – un test ca o rostogolire palpitanta printre amintiri.

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc luni seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. In cea de a treia ediție, telespectatorii au putut observa ce cuplu s-a situat pe ultimul loc la proba decisiva, dar și care cuplu a parasit marea competiție.

- In ediția de marți, 6 februarie, la „Power Couple Romania – La bine și la greu”, barbații intra in sala de nașteri, iar Dani Oțil anunța primul cuplu propus la eliminare. Ce s-a intamplat la in prima ediție a emisiunii de la Antena 1.Emoții, adrenalina și mult umor la premiera de ieri seara „Power Couple…

- Oana Matache și Radu Siffredi formeaza un cuplu de aproximativ un an, iar relația lor a starnit multe controverse la inceput. Cuplul a povestit cum s-a cunoscut, dar și cum a inceput povestea lor de dragoste.„Power Couple Romania – La bine și la greu”, show-ul care redefinește relația de cuplu, incepe…

- Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, incepe la Antena 1 pe 5 februarie, emisiunea fiind difuzata luni, marți și miercuri, de la 20:30. Competiția prezentata de Dani Oțil aliniaza la start 9 cupluri de vedete pregatite sa treaca prin situații limita și…