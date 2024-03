Stiri pe aceeasi tema

- Voturile strategice au ieșit la iveala in ediția trecuta, iar Roxana Blenche și soțul ei au fost nominalizați sa paraseasca emisiunea. Șase perechi au ramas in competiția Power Couple Romania pentru marele premiu. Concurentii au intrat in a patra saptamana de concurs fara sa se gandeasca ce ii așteapta.Inca…

- Cristi Iacob și soția sa au fost propuși spre eliminare, la Power Couple Romania. Momente critice pentru doua concurente se anunța in ediția de diseara.Proba solicitanta psihic pentru fete, ieri seara, la Power Couple Romania – La bine și la greu! Concurentele și-au ghidat partenerii, care au șofat…

- CRBL și Elena au fost eliminați de la „Power Couple Romania”, in ediția difuzata ieri, 7 februarie, la Antena 1. „Suntem dezamagiți, dar impacați, in același timp”, au spus ei la plecarea din show-ul prezentat de Dani Oțil. Dupa probele individuale, in ediția de aseara s-a desfașurat proba decisiva…

- In ediția de marți, 6 februarie, la „Power Couple Romania – La bine și la greu”, barbații intra in sala de nașteri, iar Dani Oțil anunța primul cuplu propus la eliminare. Ce s-a intamplat la in prima ediție a emisiunii de la Antena 1.Emoții, adrenalina și mult umor la premiera de ieri seara „Power Couple…

- Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, incepe la Antena 1 pe 5 februarie, emisiunea fiind difuzata luni, marți și miercuri, de la 20:30. Competiția prezentata de Dani Oțil aliniaza la start 9 cupluri de vedet

- Antena 1 aduce in prim-plan o noua provocare televizata pentru cuplurile din Romania, „Power Couple Romania – La bine și la greu”, o competiție ce promite sa fie plina de emoție și adrenalina. Prezentata de carismaticul Dani Oțil, emisiunea va avea premiera pe 5 februarie, oferind telespectatorilor…

- Eliza Natanticu implinește astazi 34 de ani, iar cu aceasta ocazie, aceasta a transmis un meaj pe contul de socializare. Artista a devenit cunoscuta dupa ce a participat la X Factor. De asemenea, aceasta a plecat la America Express impreuna cu soțul ei.Cosin și Eliza au așteptat pana in aceasta zi speciala…