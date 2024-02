Stiri pe aceeasi tema

- In cea de a opta ediție, telespectatorii au putut observa cum baieții au avut de rezolvat un puzzle din cuburi uriașe in timp ce raspund contracronometru la mai multe intrebari despre viața de cuplu. Iata cum s-a desfașurat proba concurenților in urma careia s-a decis primul cuplu propus spre eliminare.

- In ediția de luni, 19 februarie, la Power Couple Romania, fetele schimba o roata la 30 de metri inalțime. Apare un moment tensionat pentru una dintre perechi, iar Dani Oțil oprește proba unei concurente.In aceasta seara, incepe etapa a treia in competiția „Power Couple Romania – La bine și la greu”.…

- In timp ce unii concurenți au avut probleme la proba din aceasta seara de la Power Couple Romania, Oana Matache și Radu Siffredi au facut o echipa de senzație. Cei doi s-au descurcat de minune, reușind sa se coordoneze. De altfel, concurenta spune ca a gasit o asemanare intre proba și stilul ei de viața.

- In cea de a șasea ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor a crescut din nou! A treia proba din aceasta saptamana i-a surprins pe concurenți intr-o noua ipostaza, și anume, intr-o bucatarie cu susul in jos. Iata cat de bine se coordoneaza partenerii cand... lumea lor este data…

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc luni seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. In cea de a treia ediție, telespectatorii au putut observa ce cuplu s-a situat pe ultimul loc la proba decisiva, dar și care cuplu a parasit marea competiție.

- Radu Siffredi a experimentat și el durerile nașterii in ediția cu numarul doi a emisiunii Power Couple Romania – La bine și la greu, difuzata pe data de 6 februarie 2024. Concurentul a facut tot ce i-a stat in putința pentru a nu-și dezamagi partenera, pe Oana Matache.

- Dupa ce Dani Oțil le-a oferit baieților un buget virtual de 2000 de euro, aceștia au facut primele investiții. Radu Siffredi a investit suma de 600 de euro. A fost convins ca iubita lui se va descurca de minune la proba de cațarare.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Delia Matache a marturisit ca iși dorește sa participe la Power Couple Romania – La bine și la greu. Artista i-a susținut pe Oana Matache și Radu Siffredi in aceasta aventura la care au participat impreuna. Iata ce declarații a facut celebra cantareața!