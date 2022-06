Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Franta sau Italia, guvernul spaniol a prezentat marti un proiect de lege impotriva risipei alimentare, ce prevede in special amenzi impotriva restaurantelor si supermarketurilor care arunca alimente, informeaza AFP. ‘Intr-o lume in care, din nefericire, foamea si malnutritia exista, aceste subiecte…

- Primaria Craiova vrea sa schimbe fata zonei de la Piata Mare, aflata la intersectia strazilor Calea Bucuresti cu Fratii Golesti. Insa, proiectul fantanii arteziene pe care si-l propusesera initial reprezentantii municipalitatii a dat gres. Acum se cauta specialisti pentru a-l duce la bun sfarsit. Terenul…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a transmis ca oamenii nu se vor mai putea plimba liber pe Calea Victoriei din București in weekendul 4-5 iunie, pentru ca proiectul „Strazi Deschise” se va muta pe Bulevardele Bucureștii Noi – Parc Bazilescu. „In acest sfarșit de saptamana proiectul Strazi Deschise se…

- In timp ce de scumpiri nu se ocupa nimeni sa le stopeze temporar prin diverse masuri, executivul arata ca ii pasa de romanii nevoiași și mai pompeaza cate 700 de lei de la 1 iulie la pensii. Este o suma ce va intra in conturile a peste 3 milioane de romani, anunța chiar premierul. In aceasta perioada,…

- Lucrarile de extindere, reabilitare și modernizare a Centrului de zi pentru persoane varstnice din Alba Iulia sunt in plina desfașurare. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional iar valoarea totala a investiției este de peste 3.3 milioane lei. Gradul de realizare a lucrarilor este…

- Pentru noul sediu al Primariei a fost agreata varianta unei cladiri in parcarea exterioara, fara a se mai interveni in curtea Palatului Roznovanu. Consilierii locali s-au reunit ieri intr-o noua sedinta-maraton care s-a desfasurat pe parcursul a aproape sase ore. Trei dintre deciziile luate de acestea…

- Primarul comunei Dragomirești, Ion Ionița, nu și-a caștigat funcția in campania electorala promițand proiecte extraordinare și lucruri greu de realizat, așa cum ne-au obișnuit majoritatea politicienilor. A primit voturi mai mult pe increderea și respectul pe care și le-a caștigat in comunitate. Cu pași…

- Solicitantii de microgranturi in domeniul agroalimentar pot depune formularul cererii de finantare in perioada 27 – 31 mai, prin aplicatia electronica IMM Recover, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). „Mentionam ca imputernicirea notariala poate fi depusa si ulterior…