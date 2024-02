Stiri pe aceeasi tema

- O friptura de porc frageda și suculenta se pregatește mai ușor decat v-ați fi inchipuit. Carnea va avea crusta crocanta, iar interiorul se va topi in gura. Secretul il reprezinta marinada perfecta pe care trebuie sa o preparați inainte de a gati carnea.

- Pentru a pregati cei mai gustoși carnați de casa, gospodinele apeleaza la tot felul de trucuri culinare. Savoarea preparatului consta insa (și) in altceva, mai exact in modul in care se pregatește carnea de porc, inainte de a fi folosita pentru compoziția mezelurilor. Cum o macerau bunicii noștri. Rețeta…

- Licitatia cuprinde trei loturi zone de colectare din judetul Constanta Valoarea totala estimata a contractelor este la 150 milioane de lei iar valabilitatea contractelor este de 5 ani Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a decis sa respinga toate exceptiile invocate de Asociatia de Dezvoltare…

- ISU Constanta a facut publica situatia actualizata la ora 20.00: au fost redeschise circulatiei publice DN38 Agigea Topraisar si DN39E Cumpana,DN 3 km 241 000 224 000 ora 18:30 Murfatlar Cobadin , DN2A km 196 000 ndash; 182 500 ora 18:30 Ovidiu ndash; Mihail Kogalniceanu , au fost deszapezite 4 microbuze,…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, viscol si precipitatii insemnate cantitativ in judete din sudul, centrul si nord estul tarii, valabila pana duminica seara. In perioada 25 noiembrie, ora 10:00 26 noiembrie, ora 18:00, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea,…

- Cu ocazia aniversarii a 145 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mama, Cristian Vlad, viceprimar cu atributii de primar comuna Albesti, a transmis urmatorul mesaj de Ziua Dobrogei: In fiecare an, pe 14 noiembrie, sarbatorim Ziua Dobrogei, pentru a marca data la care, in 1878, Dobrogea revenea la…

- Cu ocazia aniversarii a 145 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mama, Marian Crusoveanu, deputat PNL de Constanta, a transmis urmatorul mesaj de Ziua Dobrogei: Revenirea Dobrogei la Romania, in 1878, a reprezentat nu doar o recunoastere a dreptului nostru istoric si a aspiratiilor poporului roman,…

- „Avem mai multe atenționari, doua galbene, doua portocalii. In zona Moldovei vor predomina ninsorile. Local, in Carpații Meridionali, stratul de zapada va fi consistent. Va depași 10 cm in zonele de munte. In București o sa ploua, dar este posibil peste noapte sa apara primii fulgi de nea. Nu se va…