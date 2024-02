Vreme neobișnuit de caldă în România, sunt temperaturi de luna aprilie în unele zone. De când se schimbă vremea? Cerul va avea innorari temporare și va ploua slab, pe arii relativ restranse in vest, nord-vest și sud și izolat in centrul țarii, iar la altitudini mari la munte, trecator vor fi precipitații mixte. Vantul va avea intensificari in Banat, Crișana, sudul Transilvaniei, Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei, cu viteze in general de 55...65 km/h. In restul teritoriului, vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari izolate mai ales in nord-vest. In București, vremea va fi mult mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla moderat cu intensificari… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

