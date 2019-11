Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe 9 noiembrie, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Nectarie Taumaturgul. Acest sfant s-a nascut pe 1 octombrie 1846, in Silivria, un orasel situat in provincia Tracia din nordul Greciei. La botez a primit numele de Anastasie. La varsta de 14 ani se indreapta catre Constantinopol, dornic…

- In fiecare an, pe data de 26 octombrie, romanii il sarbatoresc pe Sfantul Dimitrie, cunoscut in popor ca Sfantul Dumitru. In aceasta zi exista mai multe lucruri pe care trebuie sa le faci, dar și multe interdicții.

- Pe data de 20 octombrie este mare sarbatoare la romani! In calendarul ortodox sunt praznuiți doi sfinți importanți și este un bun prilej pentru a rosti cea mai puternica rugaciune pentru frați.

- “Doamne, Iisuse Hristoase, milostivește-Te de copiii mei (numele), pazește-i cu acoperamantul Tau, ferește-i de uneltirile celui rau, departeaza de la ei dușmanii, deschide urechile și ochii lor, daruiește-le inima smerita. Doamne, toți suntem fapturile Tale, ai mila de copiii mei aceștia (numele)…

- Duminica este ziua pe care trebuie sa o inhinam lui Dumnezeu și din aceasta cauza trebuie sa ne-o petrecem duferit fata de celelalte zile ale saptamanii. In Vechiul Testament era Sabatul iar in Noul Testament Duminica este ziua Domnului.

- Traditia spune ca, de Nasterea Maicii Domnului, cele mai ascultate rugaciuni sunt cele ale femeilor care isi doresc sa aiba copii si a femeilor insarcinate. Iata care este cea mai puternica rugaciune, catre Fecioara Maria, pentru a ramane insarcinata.

- Sfantul Alexandru, considerat de catre Biserica și protectorul omenirii este sarbatorit in fiecare an pe data de 30 august. Unul dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii, Sfantul Alexandru a fost și un aparator neinfricat al credinței creștine. Sfantul Alexandru a trait in secolul al IV-lea, timp…

- Sarbatoare mare pentru crestini, miercuri, pe data de 21 august. In fiecare an, in aceasta zi, un mare Sfant al crestinatatii este praznuit. Astfel, Sfantul Tadeu este praznuit, in fiecare an, pe data de 21 august.