Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cojocaru, 23 de ani si sora sa Caroline Cojocaru, provin dintr-o familie de romani emigrati in Suedia inainte de caderea comunismului. Tanarul a venit in Romania pe 24 septembrie pentru a asista la ceremonia de absolvire a facultatii a surorii lui, care a studiat medicina la Bucuresti, potrivit…

- Cadavrul unui barbat cu o punga trasa in cap a fost gasit, joi dimineata, pe o strada din sectorul 6 al Capitalei. Un barbat care iși plimba cainele prin zona a descoperit cadavrul și a alertat imediat Poliția.

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din Alaska, SUA, a fost acuzat de omor dupa ce autoritațile au intrat in posesia unui card de memorie gasit de o femeie pe strada. pe cardul de memorie existau inregistrari video cu asasinatul, relateaza diario.mx. Victima barbatului se numește Kathleen J. Henry și…

- Politistii au tras focuri de avertisment pentru a opri o masina al carei sofer a refuzat sa opreasca, a trecut pe culoarea rosie a semaforului si a provocat un accident, in sectorul 4 al Capitalei. Ulterior, analizele au relevat ca soferul avea o alcoolemie de 0,78 g/%0 in aerul expirat. De asemenea,…

- Seara speciala, marți, in București! Covorul roșu a fost intins, iar actorii celui mai nou film produs de regizorul Toma Enache, “Intre chin și amin”, și-au facut apariția la premiera peliculei. Pelicula este un film-tribut adus celor care au cunoscut suferința in inchisorile comuniste, in special terifiantul…

- Antrenorul suedez al formatiei de handbal feminin CSM Bucuresti, Tomas Ryde, a demisionat din functie din "motive personale", anunta gruparea finantata de Primaria Capitalei pe site-ul sau oficial. "Tehnicianul suedez al echipei feminine de handbal a anuntat astazi managementul CSM Bucuresti ca a luat…

- Antrenorul suedez Tomas Ryde a decis sa plece de la conducerea echipei CSM Bucuresti, cu care urma sa debuteze in noua stagiune a Ligii Campionilor, duminica, in deplasare, cu Team Esbjerg.Tomas Ryde a preluat CSM Bucuresti din actuala stagiune, printr-un contract semnat in luna mai, pentru…