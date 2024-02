Stiri pe aceeasi tema

- Politisti locali ai Capitalei au depistat, dupa legitimarea a cinci persoane pe bulevardul I. C. Bratianu, un plic cu o substanta suspecta, potrivit Agerpres. Reprezentantii Politiei Locale a Municipiului Bucuresti au scris pe Facebook ca marti, in jurul orei 18,00, angajati ai institutiei aflati…

- Politistii locali din Bucuresti au oprit, pe Bulevardul I. C. Bratianu din Bucuresti, cinci persoane cu comportament suspect. In urma controlului, asupra lor s-au gasit plicuri cu substante suspecte, dar si obiecte posibil furate. In masina lor, politistii au descoperit sabii, cutite si bate. Detaliile…

- ”In jurul orei 18:00, Politia Locala a Municipiului Bucuresti aflata in patrulare in Centrul Vechi au identificat un grup de 5 persoane cu comportament suspect la b-dul I. C. Bratianu nr. 44. Dupa legitimare, au descoperit plicuri autosigilante, unul continand o substanta suspecta, un cantar si un…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar trei persoane au ajuns la spital, in urma unui conflict spontan izbucnit la sfarșitul saptamanii trecute la o locuința din Mogoșoaia, județul Ilfov, informeaza, marți, Inspectoratul de Poliție Ilfov, citat de News.ro.Scandalul…

- Polițiștii locali aflați in patrulare azi-noapte, in jurul orei 00.30, in Piața Victoriei, au depistat o persoana care dormea sub schela restaurantului KFC din centrul orașului. Deoarece parea suspect, polițiștii locali au trecut la identificarea barbatului. S-a stabilit ca acesta se numește L.L., are…

- In total, in Bucuresti au cazut 42 de arbori, mai informeaza polițiștii locali .Potrivit comunicatului autoritaților, in intervalul orar 10,00 - 14,00, politistii locali au actionat pentru verificarea modului in care operatorii de salubritate respecta obligatiile care le revin privind deszapezirea la…

- Nicușor Dan da polițiștii afara din birouri. Primarul general anunta ca in urmatoarea sedinta a Consiliului General al Capitalei va fi dezbatuta modificarea organigramei pentru Politia Locala a Municipiului Bucuresti, conform careia 80 de politisti locali vor iesi din birouri pentru a face munca de…