Florin Gheorghiu a fost primul sahist roman care a detinut titlul de Mare Maestru International. A participat la 14 Olimpiade dedicate, in patru dintre ele fiind neinvins. In echipa nationala de sah a Romaniei a bifat 461 de partide in 65 de competitii, iar la Havana, in 1966, a inregistrat o victorie de rasunet in fata americanului Bobby Fischer, aceasta fiind singura partida oficiala pe care Fischer, viitor campion mondial, a pierdut-o contra unui adversar mai ...