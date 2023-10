Potecă tematică nouă, la Saschiz Te simți implinit atunci cand singura priveliște panoramica este formata din frumusețea necosmetizata a naturii? Daca ai raspuns cu DA, atunci ai nimerit unde trebuie pentru ca am o sugestie pentru tine: ce ar fi sa consemnezi pe travel list-ul tau o noua poteca tematica pe care o poți regasi la Saschiz, in Colinele Transilvaniei? … Post-ul Poteca tematica noua, la Saschiz apare prima data in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

