- Județul Mureș va aparea pe lista celor mai frumoase locuri de interes turistic din țara noastra. O serie de astfel de locuri vor face parte din campania naționala de promovare turistica „Promovarea celor 12 rute turistice/culturale", prin programul „Romania Atractiva". Lista cu obiectivele turistice…

- A inceput votul final, in concursul de bugetare participativa din acest an, a anunțat joi, 4 aprilie, Alexandru Gyorgy, viceprimarul liberal al municipiului Targu Mureș.Potrivit acestuia, 30 de proiecte declarate eligibile de Comisia de analiza tehnica și juridica și votate apoi de targumureșeni au…

- Elevii de la Școala Gimnaziala „Serafim Duicu" din municipiul Targu Mureș au participat, in premiera, la competiția naționala European Money Quiz, cei mici avand parte de o experiența captivanta și de-a dreptul provocatoare. Cu toate ca participanții, elevi ai claselor de a VII-a din unitatea de invațamant,…

- reprezinta zona satelor cu biserici fortificate dintre Sibiu, Mediaș, Sighișoara, Rupea și Fagaraș. Este o destinație de ecoturism certificata, care se intinde pe o suprafața de aproximativ 260.000 hectare, unde traiesc peste 100.000 locuitori, in 44 de comune si orase. Turiștii sunt atrași aici de…

- Din totalul de 475.534 de turisti care s-au cazat in anul 2023 in județul Mureș, un numar de 179.536 (37,8%) au poposit in structurile turistice din municipiul Targu Mures, a anunțat, recent, conducerea Direcției Județene de Statistica Mureș. "Sovata a fost gazda unui numar de 127.415 de turisti (26,8%),…

- Comuna Deda, județul Mureș, are incepand de saptamana trecuta o aplicație dedicata turiștilor, dupa ce la inceputul anului 2023 localitatea a fost declarata stațiune turistica de interes local. Astfel, aplicația Deda Turism reunește toate informațiile obiective turistice, traseele montane și locuri…

- Sala Polivalenta „BT Arena" din Cluj-Napoca gazduiește, in perioada 5-11 februarie, turneul feminin de tenis „Transylvania Open". In „sferturile" de vineri, 9 februarie, au evoluat, caștigand, și cele doua romance ramase in competiție, in meciurile: Jaqueline Cristian – Anastasija Sevastova din Letonia,…

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, cu prilejul unei ședințe, ca proiectul "Dezvoltare zona rezidențiala cu locuințe colective (doua imobile de locuințe colective), amenajari exterioare, imprejmuiri și branșamente utilitați", propus a fi amplasat…