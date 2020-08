Postului Sfintei Marii: Care este adevărata semnificație și când a fost instituit CHIȘINAU, 14 aug — Sputnik. Incepand cu ziua de maine, creștinii ortodocși din țara noastra intra in perioada postului Adormirii Maicii Domnului, cunoscut in popor ca Postul Sfintei Marii. In aceasta perioada, creștinii se pregatesc de cele doua sarbatori extrem de importante: Schimbarea la Fața, marcata pe 19 august și Adormirea Maicii Domnului, sarbatoare praznuita in fiecare an pe 28 august.manastireacurchi.mdCalendar Ortodox: Cele mai importante sarbatori din luna august Acest post reprezinta unul dintre cele mai importante posturi pe care credincioșii trebuie sa le țina de-a lungul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

sputnik.md

