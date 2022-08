Poștașii vasluieni, pe podium la Marșul Factorilor Poștali – faza națională! (FOTO) CONCURS… Devenit deja tradiție printre poștași, Marșul Factorilor Poștali a avut, anul acesta, o insemnatate aparte. Anul acesta, Poșta Romana implinește 160 de ani de existența. Prezenți la București, la faza naționala, poștașii vasluieni au reprezentat, cu brio, județul. Astfel, pe langa performanța veteranului de la Vutcani, pe podium a urcat de data aceasta și […] Articolul Poștașii vasluieni, pe podium la Marșul Factorilor Poștali – faza naționala! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BANI… Anunțata chiar de catre directorul Companiei, majorarea salariilor angajaților din Poșta Romana devine, de la 1 august, o realitate. Majorarea se va face doar pe baza performanțelor. De asemenea, conform declarațiilor directorului “majorarile au fost stabilite individual, in funcție de performanța.…

- PREVENTIE… Politistii vasluieni au fost prezenti la Festivalul Open Camp pentru a le explica tinerilor efectele nocive ale consumului de substante psihoactive, precum si necesitatea implicarii in prevenirea situatiilor in care pot deveni victime sau autori ale unor infractiuni. Cei curiosi au avut posibilitatea…

- CONVOCAT… Handbalistul vasluian Razvan Chiratcu (19 de ani) face parte din lotul echipei nationale a Romaniei U20 pentru meciurile amicale cu echipele similare ale Cehiei si Poloniei. Partidele se vor disputa pe 25 si 26 iunie, in Cehia. Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei U20 s-a reunit,…

- DUBLU STANDARD… Pentru unii muma, pentru alții ciuma. Așa putem rezuma atitudinea anumitor deputați trimiși in Parlament sa reprezinte intereselor tuturor romanilor, nu doar pe ale celor puși in fruntea comunitaților locale. In timp ce pentru primari, viceprimari, consilieri și președinți de consilii…

- MEDALIATI… Handbalul juvenil vasluian bifeaza o noua performanta. Echipa de handbal juniori 4 de la LPS Vaslui, antrenata de trioul Sebastian Hagiu, Cristi Enache si Gabriel Armanu, a devenit vicecampioana nationala la handbal masculin – J4. Handbalistii vasluieni au fost invinsi in marea finala de…

- SFIDARE PE FAȚA… Doi concubini au dat dovada de tupeu maxim atunci cand au vazut un echipaj de poliție in zare. Barbatul conducea mașina, deși avea permisul suspendat. Nu l-a interesat ca polițiștii il pot trage pe dreapta, așa ca și-a incercat norocul. Dupa ce a fost oprit și verificat la acte, șoferului…

- SFIDARE PE FAȚA… Doi concubini au dat dovada de tupeu maxim atunci cand au vazut un echipaj de poliție in zare. Barbatul conducea mașina, deși avea permisul suspendat. Nu l-a interesat ca polițiștii il pot trage pe dreapta, așa ca și-a incercat norocul. Dupa ce a fost oprit și verificat la acte, șoferului…

- REVEDERE… Adrian Porumboiu s-a intalnit sambata la Bucuresti intr-un hotel, cu fosta glorie a Vasluiului, Wesley Lopes da Silva, considerat de toti specialistii cel mai bun jucator strain din campionatul Romaniei. In cei patru ani cat a jucat sub tricoul lui FC Vaslui, a marcat 77 de goluri, din care…