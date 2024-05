Stiri pe aceeasi tema

- REUȘITA… CSM Vaslui a caștigat cu HC Buzau, scor 27-26, in ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon. Baieții lui Mihaila au obținut o victorie dramatica in fața buzoienilor, cu trei secunde inainte de finalul partidei. Vasluiul urca pe loc de baraj și are acum și varianta egalului la Sighișoara,…

- Un șofer care a vrut sa fenteze traficul a blocat circulația tramvaielor din Capitala. S-a intamplat in zona Pipera, dupa ce barbatul a intrat cu mașina pe șine și a ramas blocat. Duba de tractari, chemata sa ii ia autoturismul de acolo, a ramas, la randul ei, blocata. Cele doua vehicule au fost scoase,…

- INVINȘI… CSM Vaslui a pierdut la limita duelul cu CSU Suceava, scor 28-30 (15-17), din etapa a 22-a a Ligii Zimbrilor. CSM-ul a ținut aproape 50 de minute, dar a cedat pe final. Cu patru etape inainte de finalul campionatului, Vasluiul e pe 12, loc de baraj, cu doar 15 puncte. Prima repriza s-a mers…

- Sambata, de la ora 17.30, bacauanii vor intalni, pe teren propriu, in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, gruparea de pe locul 5, CSM București, in cadrul etapei 22 Cu cinci etape inainte de finalul Ligii Zimbrilor, CSM Bacau continua sa priveasca sus. Sus, dincolo de locul 8. „CSMeii” se afla la patru…

- AMICAL… CSM Vaslui a bifat un nou succes in amicale. Echipa antrenata de Adi Racovița și Gabriel Craciun a invins, la limita, scor 1-0, pe Viitorul Curița – Onești. Singurul gol al intalnirii a fost inscris de atacantul Robert Rusu. Antrenorii Vasluiului au rulat pe durata celor doua reprize tot lotul…

- EȘEC… Infrangere așteptata a handbaliștilor de la CSM Vaslui in fața vicecampioanei Minaur Baia Mare, scor 23-28 (10-13), in runda a 18-a a Ligii Zimbrilor. Vasluienii au fost conduși aproape pe toata durata partidei și au dus o cursa de urmarire purtata pe intreaga durata a parții secunde. Clasata…

- Echipa lui Leonard Bibirig a reușit a doua victorie consecutiva, demoland Sighișoara lui Sandu Iacob cu 36-28 (20-12) Vineri, in etapa 18, CSM Bacau a obținut cea mai clara victorie din actuala ediție a Ligii Zimbrilor: 36-28 (20-12), contra penultimei clasate, CSM Sighișoara. Un succes intr-atat de…

- SUCCES… CSM Vaslui a caștigat duelul cu CSM București, scor 24-20 (13-9), din etapa a 17-a a Ligii Zimbrilor. Handbaliștii vasluieni au o serie excelenta in 2024, au obținut a treia victorie din patru meciuri și au scapat de ultima poziție in clasamentul primei ligi. Din start și pana la final, baieții…