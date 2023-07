Post Malone a lansat albumul Austin

Stiri pe aceeasi tema

- Lauren Spencer Smith a lansat albumul de debut “Mirror”. Proiectul conține 15 cantece personale, profund emoționante, care ofera ascultatorilor o privire autobiografica asupra vieții lui Lauren. Titlul Mirror este intim și deliberat: „Lucrez la acest album de ani de zile. A fost cu mine prin atat de…

- Post Malone a lansat single-ul “Overdrive”. Pe langa „Overdrive”, Post a lansat alte doua piese, „Chemical” și „Mourning”, de pe album, semnaland zorii urmatoarei ere a lui Post Malone, starnind multa așteptare pentru lansarea lui Austin. In weekendul trecut, Post Malone și-a inceput turneul „If Y’all…

- Olivia Dean a lansat albumul “Messy”. Cu single-urile „Dive”, „Danger”, „OZN”, „Carmen”, „The Hardest Part”, albumul de debut al Oliviei Dean o consolideaza drept una dintre cele mai originale și versatile voci. Despre realizarea lui Messy, Olivia spune: „Pentru a face albumul, tocmai facusem acest…

- Kim Petras a lansat albumul “Feed The Beast”. Cu 15 piese de perfecțiune pop pura, Feed The Beast trece dincolo de personajele gasite in muzica trecuta a lui Kim pentru a extrage mai mult din viața ei personala și este o declarație despre faptul ca este dispus sa fie consumat de cea mai mare pasiune…

- Toosii a lansat albumul „NAUJOUR”. Proiectul de 19 piese include „Favorite Song”, single certificat cu platina, care este numarul 1 la Rhythm radio și este, in prezent, in top 5 al clasamentului Billboard Hot 100. Aclamat de Complex drept una dintre „cele mai stralucitoare vedete ale muzicii”, Toosii…

- Nico Santos a lansat albumul “Ride”. Peste un miliard de stream-uri globale mai tarziu și la trei ani dupa cel de-al doilea album, Nico Santos s-a intors sau, mai degraba, nu a plecat niciodata. Nico Santos nu s-a gandit niciodata cu adevarat in ceea ce privește albumele; pur și simplu a inregistrat…

- Post Malone a lansat single-ul „Mourning” și anunța noul album. Noul material discografic va fi lansat pe 28 iulie. Post și-a anunțat, de asemenea, intoarcerea in America de Nord cu turneul „If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying” dupa calatoria sa de mare succes prin SUA și Canada de anul trecut și Europa…

- Casa de discuri Psihodrom Records a lansat un nou E.P. semnat de artista multidisciplinara Kinga Otvos. Albumul sau de debut,„Fluid Oratorio” a aparut in iunie 2021. „Un omagiu adus frigului și apei inghețate, «Ice Requiem» este o piesa in trei secvențe care exploreaza conexiunile complexe dintre umanitate…