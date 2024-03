Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o declarație postata pe pagina sa de Facebook, Angel Tilvar, ministrul Apararii Naționale, a anunțat sosirea a inca șase aeronave F-16 olandeze la Centrul European de Pregatire F-16 din Romania, in urmatoarele luni. Aceasta mișcare este parte a eforturilor continue de intarire a apararii flancului…

- Președintele Klaus Iohannis a pocit , in fața ambasadorilor straini in Romania, numele unei țari pe care a vizitat-o. In primul discurs avut in acest an, președintele Klaus Iohannis a fost protagonistul unei gafe notabile atunci cand a prezentat, in fața ambasadorilor straini, țarile pe care le-a vizitat…

- La aproximativ patru luni de la precedenta vizita, este anunțata la București o noua misiune a Fondului Monetar International (FMI), condusa de Jan Kees Martijn. Aceasta urmeaza „sa analizeze recentele evolutii economice si financiare și sa realizeze o actualizare a perspectivelor macroeconomice”. Misiunea…

- O delegatie a Fondului Monetar International condusa de Jan Kees Martijn va vizita Romania in perioada 29 ianuarie – 1 februarie pentru intalnirea periodica pe care institutia o are cu autoritatile romane, se arata intr-un anunt semnat de Geoff Gottlieb, reprezentant regional principal al FMI pentru…

- Shell ia o decizie importanta cu privire la o țara din Africa, unde iși incheie operatiunile onshore de petrol si gaze, dupa o prezența de aproape o suta de ani. Compania a decis sa-si vanda filiala din Nigeria unui consortiu de cinci companii locale, in mare parte, pentru o suma de pana la 2,4 miliarde…

- Prin biografia lui Apostol Arsachi, o personalitate a lumii medicale din capitala Țarii Romanești, descoperim realitați sociale din prima jumatate a secolului al XIX-lea care sunt poate mai actuale ca oricand.Editura Omonia a publicat recent aceasta biografie și microistorie a lumii balcanice din…

- Probabil mereu te-ai gandit ca este destul de costisitor sa ai grija de sanatatea ta, mai ales atunci cand chiar ai ajuns sa te confrunți cu diverse probleme medicale. Acest lucru poate fi adevarat - costurile tratamentelor și a intervențiilor sunt de multe ori foarte mari, putand sa puna in dificultate…

- Fondul Monetar Internațional (FMI) considera ca economia Romaniei s-a descurcat relativ bine in perioade dificile. Creșterea economica, deși a incetinit, ramane destul de robusta și mai ridicata decat in majoritatea țarilor cu care Romania se compara. Inflația a avut niveluri mai scazute decat in țarile…