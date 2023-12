Portul Constanţa a rămas în urmă față de olandezi. Nici măcar în Top 5, în 2022 Chiar daca a avut, anul trecut, una dintre cele mai semnificative cresteri in randul porturilor europene din punct de vedere al volumelor de marfa manipulate, Portul Constanta nu intra nici macar in Top 5 la nivelul Uniunii. In 2022, cel mai mult au crescut porturile Gdansk din Polonia (40,3%), Cartagena din Spania (17,3%) si Constanta din Romania (15,2%), in contextul razboiului din Ucraina, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). La polul opus, se afla portul elen Pireu (minus 8,8%), urmat de Bremerhaven din Germania (minus 8,6%) si Valencia din Spania (minus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

