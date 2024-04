Un dolar american impins la un nivel maxim al ultimelor șase luni de o reevaluare a ratelor dobanzilor din SUA a expus buzunarele de stres valutar din Asia. Yenul japonez și won-ul coreean au coborat la minime istorice, iar alte monede, de la euro la yuan, s-au prabușit de atunci. Investitorii vor alege dolarul pentru […] The post Capcanele unui dolar puternic first appeared on Ziarul National .