Stiri pe aceeasi tema

- Hailey Bieber, soția lui Justin Bieber, a anunțat pe rețelele de socializare ca așteapta primul copil. Solistul celebru și soția lui au postat mai multe poze pe Instagram prin care au facut anunțul cel mare. Dupa vestea cea mare a celor doi, Selena Gomez a postat un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare.…

- Duminica, Elon Musk a ajuns in China, la invitatia Consiliului chinez pentru promovarea comertului international. Cu aceasta ocazie, el s-a intalnit cu premierul premierul Li Qiang, care i-a promis ca tara sa va ramane mereu deschisa fata de investitorii straini.

- Partidul extremist AUR a folosit un show de comedie organizat sambata seara in Constanța, pe care l-a prezentat ulterior drept o intalnire cu ”tineretul” partidului. In realitate, participanții credeau ca merg la ”stand up cu sucuri și snacks-uri gratuite” și nu știau ca politicieni ai AUR vor ține…

- Nosfe și-ar fi sarbatorit astazi ziua de naștere. Cantarețul ar fi implinit astazi varsta de 38 de ani. Regretatul artist este acum plans de prieteni pe rețelele de socializare. Iata ce au postat in memoria lui!

- Conectivitatea digitala a devenit o norma sociala. Rețelele de socializare stau in centrul interacțiunii umane, dar și a dezbaterilor privind impactul lor asupra sanatații mintale. O analiza recenta scoate in evidența paradoxul in care ne regasim: deși criticate pentru crearea unei dependențe distructive,…

- Lacul Horgesti a facut senzație pe rețelele de socializare prezentand cei mai mari crapi prinsi in toamna trecuta. Pe pagina oficiala de Facebook a lacului, au fost postate imagini spectaculoase cu crapi uriași, greutatea acestora depașind 25 de kilograme, captura realizata in timpul navodirilor din…

- In era tehnologiei, toata lumea utilizeaza internetul și are un profil pe rețelele de socializare. Ele ne ajuta sa pastram legatura cu cei dragi și sa distribuim fotografiile și momentele preferate pe care le-am trait. Totuși, daca sunt folosite in exces, duc la probleme majore pentru sanatate.

- Aluziva a fost ținta unei inșelaciuni bancare. Presupușii reprezentanți au unei banci cunoscute din Romania au sunat-o pentru a-i spune ca o persoana a cerut un credit pe numele sau și a fost acceptat. In timpul conversației telefonice, i-au fost cerute mai multe detalii personale, iar atunci și-a dat…