Saga numelui Steaua. Războiul clonelor Steaua și-a pierdut mai intai numele. A urmat palmaresul. Dar nu și-a pierdut suporterii. Mai exact, cea mai mare parte a lor. 1 din 3 suporteri sunt fani FCSB, potrivit INSCOP și news.ro. Grav este ca in urma cu 10 ani Steaua avea jumatate din baza de fani a Romaniei. Brandul fostei campioane a Europei avea o forța colosala. Capriciile vremurilor au macinat constant aceasta forța. Decizia ICCj nu poate fi pusa la indoiala. Chiar daca nu exista o jurisprudența suficient de consistenta privind soluționarea unor cazuri similare. Cam așa s-a intamplat și cu dezintegrarea economiilor din Estul Europei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

