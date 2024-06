Dezvoltatorul imobiliar Liebrecht & wooD a inaugurat clădirea Agora din ansamblul Liziera de Lac, investiţie de 2,1 milioane de euro ”Liebrecht & wooD, dezvoltator imobiliar prezent in Romania de peste doua decenii, anunta finalizarea si inaugurarea cladirii de servicii comerciale, cunoscuta sub numele de Agora, din cadrul complexului rezidential Liziera de Lac. Liziera de Lac este un proiect situat in estul Bucurestiului, chiar pe malul lacului Tataru”, anunta dezvoltatorul. Liziera de Lac este o dezvoltare rezidentiala ce se contureaza ca un proiect de planificare urbana sustenabila pentru peste 13.000 de persoane, cu 3.800 de unitati de locuit dezvoltate in decursul a 10 ani. Prima faza a proiectului cuprinde 94 de locuinte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

