Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Loredana Chivu și fostul partener este departe de a se termina. Dupa ce barbatul i-a deschis nenumarate procese blondinei și a executat-o silit, acum ii "ataca" și familia. Ce s-a intamplat in procesul dintre fratele fostei asistente tv și fostul iubit.

- Cererea de abținere, formulata in urma cu o zi de familia judecatoarea din Mangalia, a fost respinsa ca fiind nefondata. Ancuța Popoviciu ar putea sa judece, in continuare, procesul lui Vlad Pascu, deși a exprimat clar ca nu iși dorește acest lucru.

- Vești noi in procesul lui Vlad Pascu. Magistrații de la Curtea de Apel Constanța s-au intalnit pentru a decide daca dosarul lui Vlad Pascu va ramane sau nu la Judecatoria Mangalia. Procesul se va judeca in Mangalia, de același magistrat Șoferul drogat care a ucis doi tineri va fi judecat in continuare…

- Vești noi pentru Vlad Pascu! Procesul șoferului drogat va fi judecat tot la Mangalia, așa cum s-a stabilit inițial. Curtea de Apel Constanța a respins cererea de stramutare a dosarului. De asemenea, același magistrat controversat va judeca procesul din luna aprilie.

- Procesul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, in care doi tineri au fost omorați, se va judeca in continuare la Judecatoria Mangalia. Cererea procurorilor de stramutare a dosarului a fost respinsa miercuri dimineața.

- Catalin Cherecheș a primit o noua lovitura din partea oamenilor legii. Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis sa ii respinga cererea de stramutare inaintata de fostul primar din Baia Mare a soluționarii contestației in anulare la o alta curte de apel decat cea din Cluj.

- Pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat dosarul 2859 118 2023 cu obiectul actiune in daune delictuale, stadiu procesual al dosarului fiind pe fond. Partile dosarului sunt: Santierul Naval Constanta SA, in calitate de reclamant, iar CN APM si Socep SA Constanta ndash; parati. Pe data de 28…