Andre Ventura, liderul partidului portughez de extrema dreapta Chega, si-a lansat sambata candidatura pentru alegerile din 10 martie printr-un discurs dur, in care a promis ca va retrage fonduri publice de la asociatiile care lucreaza pentru egalitatea de gen, informeaza EFE, citat de Agerpres.

"Le voi spune tuturor acestor asociatii sa uite, nu vor primi nici un cent, va fi primul lucru", a spus Ventura, care a fost intrerupt de aplauzele militantilor, in discursul pronuntat la conventia nationala a partidului, organizata la Centrul Cultural din Viana do Castelo, in nordul Portugaliei.