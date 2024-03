Parlamentul portughez, incapabil să-și desemneze președintele Reunit pentru prima data de la alegerea sa pe 10 martie, Parlamentul portughez a suferit deja de pe urma fragmentarii sale intre dreapta moderata, socialisti si extrema dreapta, nereusind marti sa-si aleaga presedintele, noteaza AFP, citat de AGERPRES. Unic candidat pentru presedintia legislativului, deputatul Jose Pedro Aguiar-Branco, din partidul dreptei moderate care a obtinut o victorie la limita la parlamentare, nu a obtinut majoritatea de 116 voturi necesare. Rezultatul acestui prim vot a fost primit cu surprindere, pentru ca partidul de extrema dreapta Chega anuntase ca ii va sustine… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

