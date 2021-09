Incidentul deosebit de grav a avut loc la un meci jucat in Liga a 3-a, intre Sporting Liești – Metalul Buzau din eșalonul al treilea din Romania care a avut loc sambata seara. Portarul echipei Liești a cazut secerat la pamant dupa ce a fost lovit cu piciorul de un adversar. Cosmin Vadeanu, portarul echipei […] The post Portarul unei echipe din Liga 3 a suferit o comoție cerebrala dupa ce a fost lovit, pe teren, de un adversar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .