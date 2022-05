Stiri pe aceeasi tema

- La Kiev a fost instituita stare de asediu pe timp de noapte pentru a proteja populația de „acțiunile provocatoare” ale Rusiei, anunța autoritațile din Ucraina. Starea de asediu pe timp de noapte este in vigoare la Kiev pe parcursul acestei saptamani, incepand de luni pana vineri. Masura a fost luata…

- De cand cu razboiul din Ucraina, satul Periprava din Delta Dunarii se confrunta, pe langa vechile și statornicele probleme, cu inca una: nu exista mijloc de transport catre Tulcea. Inainte sa fie interzisa navigația pe brațul Chilia de catre Capitania Tulcea, oamenii se duceau dupa butelii, dupa materiale…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca urmeaza sa fie aprobata ordonanta de urgenta prin care vor fi alocate 1,77 miliarde de lei pentru a compensa cresterea preturilor la materialele de constructii. „Luni seara anuntam un pachet de masuri economico-sociale, denumit…

- Echipa nationala a Romaniei joaca, azi, cu Israel, la Netanya, de la ora 20.45, al doilea meci amical din mandatul noului selectioner Edward Iordanescu. Meciul va fi transmis de Pro X. Prima reprezentativa nu se poate baza pe mai multi jucatori afectati de Covid-19, viroze sau probleme musculare. Astfel,…

- Comitetul Executiv al UEFA a decis, vineri, ca finala din acest an a Ligii Campionilor, care ar fi trebuit sa se aiba loc la Sankt Petersburg, sa se dispute pe arena Stade de France, din Paris. Meciul este programat pentru data de 28 mai. “UEFA ii multumeste presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, pentru…

- Pele este internat de opt zile in spital pentru tratamentul de chimioterapie. Acesta va trebui sa-si prelungeasca sederea in spital din cauza unei infectii a tractului urinar, a anuntat, luni, spitalul Ambert Einstein din Sao Paulo. Fostul fotbalist in varsta de 81 de ani, de trei ori castigator al…

- Jocul alb-violetilor cu prahovenii poate fi considerat un derby al rundei a 17-a. Politehnica Timisoara – Petrolul Ploiesti a fost programat joi, 24 februarie, de la ora 20.00, in nocturna arenei „Dan Paltinisanu”. Meciul va fi televizat. In schimb, Ripensia va debuta in duelurile oficiale din noul…

- Pirotehnistii Serviciului Roman de Informatii au intervenit, luni seara, dupa ce o geanta suspecta a fost descoperita sub o masina parcata in apropierea Stadionului Municipal din Botosani. O persoana a sunat la 112, evenimentul inregistrandu-se in timpul partidei din Liga 1 dintre FC Botosani si Academica…