Porsche: motorul V8 va fi produs și după 2030 Porsche nu are de gand sa renunțe, cel puțin pentru moment, la motoarele cu ardere interna, nici dupa ce facem trecerea in urmatorul deceniu. Chiar daca marca germana se concentreaza mai mult pe electrificarea gamei sale, motoarele termice vor continua sa fie produse in paralel cu viitoarele modele electrice. Acesta este și cazul motorului V8, care va continua sa fie oferit și dupa 2030. Motorul va fi adaptat noilor norme de poluare Euro 7 și va fi prezent la... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

