Pornografia online a redevenit un subiect fierbinte de dezbatere, in contextul unui nou scandal juridic ce a izbucnit intre doua dintre cele mai mari companii de pornografie din Europa și Uniunea Europeana. Recent, Pornhub și Xvideos au contestat obligațiile impuse de Uniunea Europeana in cadrul legii sale privind moderarea conținutului online, cunoscuta sub numele de Actul serviciilor digitale (DSA). Și au dat in judecata Comisia Europeana. Aceasta confruntare a escaladat tensiunile dintre site-urile pentru adulți și autoritațile din Bruxelles, aducand in discuție aspecte sensibile privind protecția…