Popovici, regele cavourilor din Iaşi, şi-a tras monument funerar de mii de euro din ţepe Industria funerara din Iași este un adevarat El Dorado pentru o mana de afaceriști discreți, dar cu conturi obeze. Pentru aceasta ramura de afaceriști care iau și de pe viu și de pe mort, cu amandoua mainile, specularea firului invizibil dintre cele doua lumi este transpus material in mormane de galbeni și fișicuri de bani, de multe ori negri. Ei sunt acolo cu o vorba de consolare, cu un serviciu, de lux „dar cu parale decente”, ca doar o data moare omul și nu ia nimic cu el, ca lasa și ultima bruma de economii pentru ingropaciune, ca apoi sa se faca nevazuți cu banii, precum mortul pe lumea cealalta.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

