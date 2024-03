Directorul general ANPC, Paul Anghel, afirma sambata, pe pagina sa de Facebook, ca “puiul vopsit” reprezinta o expresie metaforica, dupa ce președintele ANPC Horia Constantinescu a spus ca va sesiza autoritațile in acest caz.

„In urma discuțiilor și a informațiilor contradictorii aparute in spațiul public, in ultima saptamana, consider ca este oportun sa aduc clarificari cu privire la subiectele vehiculate in mass media. In legatura cu subiectul generic numit `puiul vopsit` cred ca toți consumatorii au ințeles ca este vorba despre o expresie metaforica, menita sa descrie constanța noastra preocupare…